Рогозин рассказал о бизнес-сотрудничестве с Бельгией и Люксембургом

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству РФ с Бельгией и Люксембургом. 14 февраля 2018

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству РФ с Бельгией и Люксембургом. 14 февраля 2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ни одна фирма Бельгии и Люксембурга не ушла с российского рынка за последние годы, несмотря на отношения между РФ и ЕС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству РФ с Бельгией и Люксембургом.

"За весь период последних лет ни одна фирма Бельгии и Люксембурга не ушли с российского рынка", — сказал Рогозин.

Он отметил, что в ходе предварительных переговоров в двустороннем формате участники комиссии очень активно выслушали бизнесменов. "Важно, что в рамках смешанной комиссии существует не только возможность, а существует на самом деле воля и желание помогать нашим бизнесменам решать проблемы", — сказал Рогозин.

Он отметил, что данные проблемы касаются сложностей чиновничьего характера, оформлении разрешительной документации на открытие бизнеса, либо нарушений, которые так или иначе влияют на экономическую деятельность

Он заверил, что в данной ситуации РФ "будет держать руку на пульсе этих событий и помогать в создании добротного инвестиционного экономического климата", чтобы представители Бельгии и Люксембурга в РФ чувствовали себя комфортно, в равной степени как и российские бизнесмены, работающие в этих странах.

Рогозин также отметил, что прямые инвестиции Люксембурга в РФ равняются 12 миллиардам долларов, что в 10 раз больше бельгийских инвестиций.

"Объем накопленных в России бельгийских инвестиций составил составил 1,2 миллиарда долларов. Прямых инвестиций Люксембурга в России на порядок больше, они составляют 12 миллиардов долларов", — сказал Рогозин.

Заседание межправкомиссии России, Бельгии и Люксембурга проходит в полном составе раз в два года. В этом году мероприятие под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина с российской стороны состоялось 14 февраля.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.