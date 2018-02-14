Депутат оценил возможность включения ОСК в состав "Ростеха"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Решение о включении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в состав "Ростеха" вряд ли будет принято в ближайшее время, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что идею о включении ОСК в состав "Ростеха" обнародовали представители Минпромторга на одном из недавних совещаний у вице-премьера Дмитрия Рогозина, но дальнейшего развития она пока не получила. По данным издания, в министерстве считают, что такая консолидация может повысить "управляемость отрасли". Но с учетом обязательств "Ростеха" по оздоровлению "Уралвагонзавода" и финансированию самолета МС-21 ОСК может оказаться в госкорпорации минимум через два-три года, отмечала газета.

"Я очень серьезно сомневаюсь, что это решение будет приниматься в ближайшее время. Мне кажется, что этого не произойдет, но просчитывать различные модели и эффекты не мешает, может быть, и сейчас", — сказал Гутенев, комментируя статью в "Коммерсанте".

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-то риски в случае вхождения ОСК в состав "Ростеха" из-за наличия проблемных активов, он сказал: "Мне сложно судить по степени интеграции, какая доля поставляется предприятиями "Ростеха" в ОСК, но, тем не менее, думаю, что если такое решение будет принято, то риски в этом случае минимальны".

"Это тот случай, когда два плюс два может давать и пять, и шесть, поскольку есть целый набор универсальных и унифицированных узлов и деталей, комплектующих, материалов, металлов, композитов", — пояснил депутат. А уменьшение межведомственных или межструктурных барьеров, как правило, приводит к сокращению управляющего персонала, оптимизации затрат и формированию унифицированной линейки оборудования, напомнил он.

"Но на данный момент, мне кажется, предваряя события, если речь и может идти о включении каких-то предприятий в контур "Ростеха", то, наверное, речь идет о предприятиях, которые не входят в состав ОСК. С точки зрения снижения издержек и повышения конкурентоспособности продукции "Ростех" зарекомендовал себя как очень эффективный интегратор и для размышлений по этому поводу, наверное, есть какие-то причины", — полагает Гутенев.

Как заявил в среду РИА Новости представитель "Ростеха", вхождение ОСК в состав госкорпорации не рассматривается.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.