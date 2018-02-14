Глава РФПИ рассказал об инвестициях Саудовской Аравии в российские проекты

ЭР-РИЯД, 14 фев — РИА Новости. Объем инвестиций Саудовской Аравии в проекты в России превысил 2 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Все больше и больше российских компаний инвестируют в Саудовскую Аравию. А Саудовская Аравия инвестирует в Россию. Инвестиции Саудовской Аравии в Россию уже достигли более 2 миллиардов долларов", — сказал Дмитриев.

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) еще в 2015 году объявил о намерении вложить 10 миллиардов долларов в российскую экономику через партнёрство с РФПИ. В ноябре глава минэнерго РФ, сопредседатель российско-саудовской межправительственной комиссии Александр Новак сообщал, что РФПИ и PIF уже осуществили инвестиции в девять совместных проектов на сумму более 1 миллиарда долларов, а на рассмотрении этого стратегического партнерства находится еще более 25 проектов общим объемом свыше 10 миллиардов долларов. Фонды инвестировали в такие проекты, как нефтехимия, энергетика, транспортная инфраструктура и ритейл.

Саудовская Аравия также заявляла о заинтересованности работы с РФ в железнодорожной отрасли, освоении космоса и мирного атома.