РЭЦ открыл российские павильоны на крупнейших азиатских онлайн-площадках

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл российские виртуальные павильоны на крупнейших азиатских онлайн-площадках Tmall, JD, 1688, Lazada и Rakuten, сообщается в пресс-релизе РЭЦ.

РЭЦ отмечает, что одним из наиболее простых и быстрых способов начать экспортную деятельность является торговля через электронные торговые площадки (маркетплейсы). Это особенно актуально для компаний, планирующих продажи в Азии, поскольку местные жители активно используют локальные поисковые системы, социальные сети и маркетинговые инструменты, подчеркивается в сообщении.

Однако азиатские рынки интернет-торговли сильно отличаются от европейских, и российские экспортеры могут столкнуться с трудностями при создании собственного локального интернет-магазина, отмечает РЭЦ, добавляя, что даже при регистрации на популярных маркетплейсах Азии экспортеры РФ сталкиваются с рядом проблем. Так, среди трудностей, стоящих перед экспортерами, РЭЦ называет обязательное наличие локального юридического лица, ведущего деятельность не менее нескольких лет, высокую цену за открытие и поддержку магазина на маркетплейсе, отсутствие сервисного партнера по сертификации, маркетингу, сборке и доставке заказов.

"Для преодоления этих и других сложностей Российский экспортный центр запустил несколько виртуальных российских павильонов на ключевых онлайн-площадках в Китае, Японии и Вьетнаме… Теперь у российских экспортеров есть возможность осуществлять интернет-продажи в Китае, Японии и Вьетнаме, не имея местного юридического лица и не осуществляя платы за открытие аккаунта на маркетплейсах", — отмечает РЭЦ.

РЭЦ также определил компанию-оператора, готовую обеспечить полную сервисную поддержку интернет-продаж для клиентов центра. Воспользовавшись услугами компании-оператора, экспортеры могут осуществить сертификацию, стикеровку, маркетинговое продвижение своей продукции, сборку заказов, доставку их до конечных покупателей и работу с возвратами.

Кроме того, РЭЦ планирует провести весной масштабную промо-кампанию по продвижению открывшихся российских павильонов, которая позволит покупателям из Азии узнать о представленных в павильонах российских товарах.