Совфед продлил "амнистию капиталов" до конца февраля 2019 года

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили пакет из трех законов о проведении в 2018–2019 годах второго этапа амнистии капитала.

О проведении в 2018 году амнистии капиталов объявил в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин. Первый этап амнистии капитала прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

Физические лица имели право представить в налоговый орган по месту жительства или ФНС России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, счетах в банках, расположенных за пределами РФ. На такую декларацию распространялся режим налоговой тайны. Всего за указанный период было представлено около 7,2 тысячи деклараций, говорится в заключении бюджетного комитета СФ.

Рассматриваемый пакет законов устанавливает срок второго этапа амнистии капиталов с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Причем для тех, кто подаст декларации на втором этапе, сохраняется тот же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа.

Декларанты смогут указать в декларации счета и вклады в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления декларации, но при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года. Лица, подававшие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, смогут повторно представить ее и в ходе второго этапа в любой налоговый орган или в центральный аппарат ФНС России.

Предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) продлеваются до 1 марта 2019 года. До этой даты продлеваются и сроки, в течение которых ликвидируемая компания не признается налоговым резидентом РФ, а в ее доходы и расходы не включаются доходы и расходы от реализации активов контролирующему лицу такой компании. От НДФЛ освобождаются любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физическое лицо при закрытии компании, если ее ликвидация завершена до 1 марта 2019 года.