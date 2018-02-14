Госдума предоставила регионам право снижать ставку единого сельхозналога

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит регионам снижать ставку единого сельхозналога (ЕСХН).

Документ наделяет субъекты РФ правом применять дифференцированную ставку по ЕСХН в пределах от 0 до 6% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков.

Ставка будет устанавливаться в зависимости от видов производимой сельхозпродукции и размера доходов от ее реализации, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную из сельхозсырья собственного производства, а также от осуществляемых плательщиком ЕСХН работ и услуг, от места ведения предпринимательской деятельности, средней численности работников.

Реализация закона позволит оказать сельхозтоваропроизводителям реальную поддержку в виде снижения их налогового бремени и предоставления возможности повышения темпов развития производства и инвестиционной деятельности, пояснял РИА Новости зампредседателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский в пятницу, при рассмотрении документа во в втором чтении.

После вступления закона в силу у субъектов РФ появится возможность установить "налоговые каникулы" по уплате ЕСХН по критериям, определяемым региональными законами и учитывающим особенности сельскохозяйственной отрасли в различных регионах, отмечал депутат.

По действующему Налоговому кодексу ставка ЕСХН составляет 6%, но в Республике Крым и городе Севастополе она может быть снижена до 4% в 2017–2021 годах.