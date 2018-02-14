Арбитраж Красноярского края признал банк "Канский" банкротом

КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края признал банк "Канский" банкротом и открыл в нем конкурсное производство на год, сообщает пресс-служба суда.

Полномочия конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов. Заседание по отчету конкурсного управляющего назначено на февраль 2019 года.

"Оглашена резолютивная часть решения о признании обоснованным заявления Центрального Банка РФ в лице отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления ЦБ РФ о признании несостоятельным (банкротом) КБ "Канский" ООО и открытии конкурсного производства сроком на один год", — говорится в сообщении.

Заявление ЦБ поступило в суд 26 декабря. Из заявления следует, что в банке назначена временная администрация, которая произвела расчет стоимости имущества и обязательств кредитной организации. И, согласно данному расчету, стоимость активов составляет 1,9 миллиарда рублей, а обязательств — 2 миллиарда.

Банк России отозвал лицензию у "Канского" с 13 декабря в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, а также снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

По данным регулятора, неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества, был установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Канский" на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.