Кувейт выделит два миллиарда долларов на восстановление Ирака

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 фев — РИА Новости. Кувейт выделит два миллиарда долларов США в виде кредитов и инвестиций на послевоенное восстановление экономики Ирака, сообщил в среду эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

"Объявляю, что государство Кувейт выделит 1 миллиард долларов США кредита и 1 миллиард долларов инвестиций для восстановления Ирака”, — заявил глава эмирата в своем приветственном слове.

Международный инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака проходит в кувейтской столице. Масштабное мероприятие, участие в котором принимают представители более 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний, стартовало в понедельник. Россию на форуме представляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

В среду проходит заключительное заседание конференции. Ожидается, что в ее ходе будет озвучен размер финансовой помощи, которую Ираку готовы оказать иностранные государства и международные организации.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для восстановления инфраструктуры Ирака после победы над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов.

О полной победе над террористами группировки правительство страны объявило в декабре 2017 года.