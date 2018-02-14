На заводе "Прогресс" в Приморье реконструировали аэродром

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Аэродромную базу, которая сможет принимать гражданские самолеты, после реконструкции открыли в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") в Приморье, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

В день открытия на новую взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием приземлился вертолет. По данным завода, аэродромная база "Прогресса" прошла проверку соответствия требованиям, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации, но при прохождении дополнительной сертификации она может использоваться в качестве аэродрома гражданской авиации. В случае принятия соответствующего решения краевыми властями, "Прогресс" сможет принимать пассажирские самолеты для региональных авиаперевозок.

"Наша задача с точки зрения модернизации предприятия была увеличить пропускную способность испытательной станции в первую очередь. Увеличился заказ и экспортные контракты и поставки вертолетов по гособоронзаказу. Требовалось провести глубокую модернизацию существующего аэродромного хозяйства. Проект был начат в мае 2016 года, и фактически чуть больше, чем за 1,5 года полоса была построена", — сказал журналистам на открытии базы глава холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.

По его словам, тот факт, что полоса может принимать региональные самолеты, является хорошей возможностью для Приморья.

"Если такая программа появилась бы в регионе, то продукцию холдинга можно использовать. У нас есть Ми-38, 30 человек пассажиров вместимость. Можно было бы наладить вертолётное сообщение. У нас гражданская продукция для этого есть", — отметил Богинский, добавив, что общий объём инвестиций в реконструкцию базы составил порядка 950 миллионов рублей.

"По значимости наш аэродром — второй в Приморском крае после аэродрома в Кневичах… Здесь должен появиться аэропорт, нужно организовать все необходимые службы", — сказал журналистам управляющий директор ПАО ААК "ПРОГРЕСС" Юрий Денисенко.

ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.