Авиазавод "Прогресс" с 2020 года начнет выпуск гражданского вертолета Ка-62

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России") с 2020 года начнет серийный выпуск гражданского вертолета Ка-62, сообщил журналистам в Приморье глава холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.

По его словам, вертолет в том числе предназначен для офшорных работ.

"У нас планы получить базовый сертификат в конце следующего года и дальше проводить сертификацию под офшорную версию. Продолжаем испытания. У нас здесь находится четвертый опытный образец, третий летный образец собирается. Выпуск серийный начнем с 2020 года", — сказал Богинский.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. В настоящий момент идут заводские испытания машины.

ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.