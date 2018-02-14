Медведев поручил внести проекты о выделении средств на развитие АПК

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и Минфину внести в правительство проекты о выделении 7 миллиардов рублей из резервного фонда кабинета министров на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства, сообщается на сайте кабмина.

"Минсельхозу России, Минфину России внести проекты актов правительства о выделении 7 миллиардов рублей из резервного фонда правительства на реализацию отдельных мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, в том числе 5 миллиардов рублей на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса", — говорится в перечне поручений.

Кроме того, министерствам поручено обеспечить сохранение объемов господдержки агропромышленного комплекса не ниже ее уровня в 2017 году, в том числе размера субсидий регионам, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства или животноводства, а также субсидий производителям сельскохозяйственной техники.

Также Медведев поручил Минфину, Минсельхозу и Минэкономразвития при подготовке проекта поправок в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" предусмотреть дополнительное выделение средств федерального бюджета в размере до 30 миллиардов рублей на реализацию в 2018 году мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

Ранее в феврале глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что Медведев поручил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на развитие сельского хозяйства в 2018 году, объем средств может составить 10-30 миллиардов рублей.

Поручения даны по итогам совещания о поддержке агропромышленного комплекса.