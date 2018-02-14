Медведев поручил внести проекты о выделении средств на развитие АПК

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и Минфину внести в правительство проекты о выделении 7 миллиардов рублей из резервного фонда кабинета министров на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства, сообщается на сайте кабмина.
Кроме того, министерствам поручено обеспечить сохранение объемов господдержки агропромышленного комплекса не ниже ее уровня в 2017 году, в том числе размера субсидий регионам, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства или животноводства, а также субсидий производителям сельскохозяйственной техники.
Также Медведев поручил Минфину, Минсельхозу и Минэкономразвития при подготовке проекта поправок в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" предусмотреть дополнительное выделение средств федерального бюджета в размере до 30 миллиардов рублей на реализацию в 2018 году мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
Ранее в феврале глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что Медведев поручил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на развитие сельского хозяйства в 2018 году, объем средств может составить 10-30 миллиардов рублей.
Поручения даны по итогам совещания о поддержке агропромышленного комплекса.