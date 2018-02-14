В РФПИ не видят нарушений санкций в сотрудничестве с Саудовской Аравиией

ЭР-РИЯД, 14 фев — РИА Новости. Сотрудничество Саудовской Аравии с РФ не нарушает западного санкционного режима, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В рамках того, что сейчас происходит, основные сделки (с Саудовской Аравией — ред.) структурируются как инвестирование между нами, саудовскими партнерами. И эта модель соинвестирования не нарушает никакие ограничения и является крайне эффективной и успешной", — ответил Дмитриев на вопрос, не мешают ли западные санкции инвестиционному сотрудничеству РФ и Саудовской Аравии.