Гендиректор РЖД Белозеров допустил приход женщины на пост главы компании

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров может представить, что компанию когда-нибудь возглавит женщина и даже знает, кто это мог бы сделать, сообщил он.
ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года. Глава компании с этого времени назывался президентом. Первым президентом РЖД — в 2003-2005 годах — был Геннадий Фадеев. Затем этот пост до августа 2015 года занимал Владимир Якунин. С августа 2015 года и по настоящее время РЖД возглавляет Олег Белозеров. Однако должность главы РЖД теперь носит название генеральный директор.
Женщин во главе РЖД за всю историю компании не было.