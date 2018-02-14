En+ в 2018 году готовится продать майнерам электричества на миллиард рублей

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Совокупный спрос майнеров на электричество En+ Олега Дерипаски в 2018 году может составить 100 МВт, при этом компания может выручить около 980 миллионов рублей, пишет в среду газета "Ведомости".

По словам гендиректора En+ Максима Сокова, сейчас En+ ведет переговоры с несколькими фондами, привлекающими инвестиции в строительство майнинговых ферм, которые выступят потребителями электроэнергии. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. Сейчас фонды собирают пул инвесторов, в том числе интернациональных — китайских, американских.

Речь идет о пяти площадках. Мощность Усть-Илимской гидроэлектростанции (ГЭС) составляет 3840 МВт, а теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – 525 МВт. В Братске у En+ есть ГЭС мощностью 4500 МВт. В Иркутске же две площадки: ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 655 МВт. Соков пояснил газете, что этот шаг позволит En+ диверсифицировать портфель клиентов. Будущие тарифы на электроэнергию для майнеров En+ не раскрыла.

По мнению руководителя группы исследований и прогнозирования АКРА Натальи Пороховой, эти 100 МВт могут принести En+ от 10 до 15 миллионов долларов. Если отталкиваться от цен 2017 года, то компания может выручить около 980 миллионов рублей, приводится оценка аналитика "ВТБ капитала" Владимира Скляра. Эта сумма близка к ожиданиям En+, ссылается газета на источник, знакомый с менеджерами холдинга.

Самые крупные майнеры в РФ одновременно потребляют мощность до 20 МВт, подсчитал управляющий партнер Crypto Technology Антон Собин. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, что при высоких курсах криптовалют и быстрой окупаемости вложений майнеры могли себе позволить дорогостоящие площадки, но курс упал и сейчас майнеры вполне могут заинтересоваться свободными мощностями, но лишь по низким ценам.

По мнению Мариничева, майнеров смогут привлечь тарифы не более 2 рублей/кВт.ч, а старший инвестиционный менеджер фонда Runa Capital Константин Виноградов называет большее значение — 3,5 рубля/кВт.ч. По данным газеты, в декабре 2017 года средние цены на электроэнергию в РФ колебались от 2,69 до 3,89 рубля/кВт.ч. Собин отметил, что энергокомпании будет выгодно привлекать майнеров из Китая, где сейчас строгое запретительное регулирование, а мощности отдельных ферм доходят до 50 МВт.