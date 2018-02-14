"Ростех" опроверг данные о планах включить в свой состав ОСК

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опровергает данные о планах включить в свой состав Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК).

Ранее в газете "Коммерсант" была опубликована информация, что на одном из последних совещаний у вице-премьера Дмитрия Рогозина представитель Минпромторга якобы заявил о планах министерства передать ОСК в состав "Ростеха" для большей "управляемости отрасли".

"Вхождение ОСК в состав госкорпорации не рассматривается", — заявил РИА Новости представитель "Ростеха".

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.