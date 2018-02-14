Заподозренный США в отмывании денег латвийский банк опроверг обвинения

РИГА, 14 фев – РИА Новости. Латвийский ABLV Bank, который был заподозрен управлением минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отмывании денег, намерен добиваться опровержения этой "вопиющей клеветы", говорится в официальном заявлении банка, которое попало в распоряжение РИА Новости.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег, сказано в опубликованном во вторник официальном заявлении министерства.

"По предварительным оценкам этого доклада мы считаем, что в нем использована необоснованная и недостоверная информация. В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank, AS отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету", — говорится в сообщении банка.

ABLV подчеркивает, что это решение не создает ограничений для деятельности банка, однако этой информацией нанесен существенный вред репутации банка.

"Мы тесно сотрудничаем с регулирующими учреждениями, предоставляя всю необходимую информацию", — сказано в заявлении.

ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского Союза.

"За последний год ABLV Bank приложил огромные усилия для усовершенствования системы внутреннего контроля, в том числе в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в сфере управления рисками санкций. Банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. Банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов", — сказано в заявлении.

Также банк сотрудничает с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN), привлекая его в качестве главного стратегического консультанта по вопросам соответствия в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, сообщили в финансовом учреждении.

В латвийской Комиссии по финансам и рынку капитала (КФРК) подтвердили, что ознакомились с заявлением американской стороны. При этом комиссия отмечает, что банк продолжает свою работу и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней.