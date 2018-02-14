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Экономика

АКРА: нехватка "длинных денег" сдерживает экономический рост в России

00:5814.02.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКупюры 5000 рублей. Архивное фотоКупюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Краткосрочность долговых отношений в России является ограничительным фактором для роста экономики и барьером для инвестиционного развития, говорится в исследовании АКРА "Структура долговых отношений в России может сдерживать развитие и рост", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Облигационный долг в России в среднем девятилетний, но доминирующий банковский долг по срочности близок к двум годам. Основные причины такой краткосрочности и малой трансформации срочности: отсутствие понимания о равновесном уровне ставок, цен и курсов, а также отсутствие развитых механизмов страхования и хеджирования рисков", — пишут авторы исследования Наталья Порохова и Дмитрий Куликов.

"Неразвитость долгосрочного кредитования — барьер для инвестиционного развития даже на фоне исторически низких процентных ставок и ограничитель для ускорения экономического роста выше потенциала в 1,5–2%", — полагают они.

Эксперты объясняют, что отсутствие "длинных денег" традиционно считается проблемой, сдерживающей экономический рост, поскольку в отсутствие долгосрочного фондирования сложные инвестиции в основной капитал осуществляются за счет собственных средств инвестора. Это ограничивает круг потенциально реализуемых проектов и приводит к монополизации рынков.

Причины краткосрочности

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"Экономический рост в России с 2012 года вышел на траекторию, отстающую от мировой, поэтому данная проблема особо актуальна… Долг в России более краткосрочен, чем принято считать. Большая часть долговых отношений — это традиционное кредитование с финансовым посредничеством. В среднем у коммерческих банков (самая крупная часть системы) доля краткосрочных пассивов составляет примерно 75%, а ликвидных активов — около 60%. В терминах оценки среднего срока погашения это 1,3 и 1,7 года соответственно", — говорится в исследовании.

Одной из причин такой краткосрочности и малой трансформации срочности долга в России, по мнению АКРА, является историческая волатильность рыночной конъюнктуры, отсутствие понимания о равновесном уровне процентных ставок, инфляции и валютного курса. По большей части это было связано с переходным периодом 1990-х и 2000-х годов в экономике России.

"По мере накопления опыта рыночных отношений и их институционализации, а также появления публичных механизмов экономической политики, таких как таргетирование инфляции и бюджетные правила, данная причина стала играть все менее важную роль", — отмечают эксперты.

Алексей Кудрин на XII Международной конференции по вопросам евразийской интеграции. 31 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кроме того, роль играет и неразвитость внутренних механизмов страхования и хеджирования рисков, которые позволяли бы компенсировать потери от неправильно зафиксированных в долгосрочных контрактах условий, а также малая доступность внешних механизмов хеджирования. "Это проявляется в том, что оборот рынка производных финансовых инструментов, на основе которых может быть построен хедж, мал по сравнению с объемом принимаемых рисков", — поясняют авторы.

"Ситуация усугубляется и тем, что правовая инфраструктура пока не имеет опыта разрешения споров с участием таких контрактов, а финансовая грамотность общества в целом недостаточно высока", — продолжают они.

Еще одним фактором является активно используемое кредитование связанных сторон, позволяющее снизить риск рефинансирования при краткосрочных долговых отношениях, но повышающее концентрацию на конкретных заемщиках. "Как следствие, это приводит к меньшей предсказуемости кредитного риска банковского портфеля", — полагают в АКРА.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Евгения Фотеску
жадность и лень.
02:24
14.02.2018
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sandler2020
Не заливай! Ибо все фонды и деньги от нефти и газа распилили на боевое ржавье. А мир предъявил санкции , обрезал кредиты , по самое не могу чтобы не клепали боевые корыта.
01:44
14.02.2018
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