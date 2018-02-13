Депутат предложил премировать предприятия ОПК за гражданскую продукцию

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Первый заместитель руководителя "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев считает, что стоит создать систему премирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за выпуск продукции гражданского назначения.

"Руководители и работники оборонных предприятий сегодня недостаточно заинтересованы в производстве продукции гражданского назначения. Возможно, стоит создать систему дополнительного премирования за выпуск такой продукции", — написал Исаев в "Российской газете"

Также, по его мнению, необходимо простимулировать и заказчиков продукции, которые сейчас неохотно идут на заключение сделок с предприятиями ОПК. "Например, можно установить нормативы закупок", — пояснил Исаев.

В январе президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать в весеннюю сессию Госдумы законодательные барьеры, которые препятствуют диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Первое заседание межфракционной рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК прошло во вторник. На нем замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков предложил внести законодательные изменения для повышения доли закупок высокотехнологичной гражданской продукции у предприятий ОПК со стороны крупных госзаказчиков.