Посольство РФ осудило возражения США против покупки Москвой хорватской INA

БЕЛГРАД, 13 фев — РИА Новости. Заявление посла США в Хорватии Роберта Кохорста о том, что Вашингтон возражает против возможной покупки нефтекомпании INA Россией, является примером непорядочной конкуренции и вмешательства во внутренние дела хорватского государства, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.

"С удивлением и сожалением прочитал комментарий уважаемого посла США относительно возможного сотрудничества российских компаний с INA. Заявление – очередной пример американской политики непорядочной конкуренции, вмешательства во внутренние дела, нарушения принципов свободы рыночной экономики", — приводит диппредставительство заявление посла России Анвара Азимова.

"Не дело иностранным государствам поучать суверенную Хорватию, как ей проводить свою политику, ставя во главу угла национальные интересы своих граждан. Не США, а самой суверенной Хорватии определять партнеров, которые на деле, а не на словах готовы оказывать реальное содействие экономическому развитию этой страны", — подчеркнул дипломат.

Накануне нефтекомпания INA отказалась комментировать заявление посла США в Хорватии. Американский посол в Загребе заявил, что Хорватия при решении по INA должна учитывать как финансовые, так и политические критерии. По его словам, США хотели бы в качестве покупателя компании видеть кого-то, кто бы оказывал поддержку Хорватии, а Россия якобы играла пагубную роль в регионе.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в октябре 2017 года говорил, что "Роснефть" рассматривает возможность вхождения в капитал хорватской INA. Он отметил, что в этом случае два НПЗ компании в городах Риека и Сисак будут модернизированы.

На данный момент венгерский нефтегазовый концерн MOL является владельцем 49,1% акций INA, а также управляет этой компанией. Еще 44,8% акций принадлежит правительству Хорватии, а 6,1% акций находятся в распоряжении миноритарных акционеров. Хорватия в течение последних нескольких лет пытается вернуть контроль над INA, потерянный в 2008–2009 годах. По утверждению властей Хорватии, передача нефтекомпании под управление венграм стала возможной благодаря взятке, полученной бывшим хорватским премьером Иво Санадером.

INA — одна из крупнейших компаний балканского региона. Она была основана в 1964 году. Кроме Хорватии, INA осуществляет разведку и добычу на Ближнем Востоке и в Африке. По состоянию на конец 2016 года насчитывала около 11 тысяч сотрудников. Чистая прибыль за 2016 год составила около 13,5 миллиона евро в сравнении с убытком порядка 190 миллионов евро в 2015 году.