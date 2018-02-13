Арбитраж продолжит слушать дело о банкротстве банка "Югра" 19 марта

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 19 марта рассмотрение обоснованности заявления Банка России, который требует признать банкротом банк "Югра", входивший до отзыва лицензии в топ-30 в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил судья Евгений Кравченко, заседание откладывается, поскольку материалы дела находятся в суде кассационной инстанции.

Из карточки дела следует, что московское ООО "ЧОО "Регион" подало в арбитражный суд Московского округа кассационную жалобу на определение арбитража Москвы о возбуждении дела о банкротстве по заявлению ЦБ. Жалоба поступила в окружной суд 12 января, пока она оставлена без движения.

Ранее "Регион" пытался отменить возбуждение дела о банкротстве в апелляционной инстанции, но Девятый арбитражный апелляционный суд вернул жалобу без рассмотрения как поданную лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства. Как установил апелляционный суд, в жалобе ООО "ЧОО "Регион" говорится, что оно является контрагентом банка "Югра". При этом суд отметил, что компания не имеет ни статуса лица, участвующего в деле о банкротстве, ни статуса участвующего в процессе о банкротстве.

Заявление ЦБ о признании кредитной организации банкротом поступило в арбитраж 7 августа. Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей.

ЦБ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила порядка 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка "Югра" по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.

При этом представители бывших собственников "Югры" ранее заявляли, что у регулятора отсутствовали безусловные основания для отзыва лицензии, а именно отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. По мнению экс-владельцев, полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухучета на основании распорядительных актов временной администрации.

Арбитражные суды двух инстанций ранее отклонили заявление собственников "Югры", требовавших признать незаконными приказы Центробанка от 7 июля о назначении временной администрации и введение моратория на выплаты кредиторам. Кроме того, арбитраж Москвы в декабре подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии. Это решение пока не вступило в законную силу.