РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ, кандидат в президенты РФ Борис Титов признался, что спокойно относится к включению его имени в "кремлевский список" США.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

Москве не стоит поддаваться на эту провокацию Результаты 36.6% Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

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31.3% Москве не стоит поддаваться на эту провокацию Все опросы Голосовать

"Отношусь к этому (включению в список) совершенно спокойно… Не очень грущу, но и радости тоже не испытываю, потому что все равно надо находить компромисс. Всякие "кремлевские", санкционные и другие списки приводят к тому, что наша экономика не только не развивается, но, к сожалению, сегодня находится в состоянии стагнации. Мы делаем сегодня все возможное, чтобы улучшать отношения. Конечно, нельзя допускать ущемления национальных интересов, но мыслить логикой войны ни в коем случае нельзя", — сказал Титов на "Уголовном форуме" по защите предпринимателей в Ростове-на-Дону.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным случаем публикацию Вашингтоном "кремлевского доклада" с упоминанием высшего руководства России. По его словам, бизнесмены и политики, попавшие в этот список, де-факто названы врагами США, публикация доклада может нанести ущерб их имиджу. В то же время предаваться эмоциям по поводу обнародования списка не нужно, сначала следует проанализировать публикацию, добавил он.