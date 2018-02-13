РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ, кандидат в президенты РФ Борис Титов признался, что спокойно относится к включению его имени в "кремлевский список" США.
36.6%Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США
32.1%Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов
31.3%Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным случаем публикацию Вашингтоном "кремлевского доклада" с упоминанием высшего руководства России. По его словам, бизнесмены и политики, попавшие в этот список, де-факто названы врагами США, публикация доклада может нанести ущерб их имиджу. В то же время предаваться эмоциям по поводу обнародования списка не нужно, сначала следует проанализировать публикацию, добавил он.