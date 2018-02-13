Греф рассказал, как относится к включению в "кремлевский список"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что никак не ощущает на себе включение в "кремлевский список" и относится к попаданию в него спокойно.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

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Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

"Список не является санкционным, пока я никак никак этого не ощущаю и со мной никто никаких разговоров на эту тему не проводил. Я к этому отношусь совершенно спокойно", — прокомментировал Греф журналистам включение в "кремлевский список".

Как ранее сообщал РИА Новости старший директор банковской аналитической группы Fitch Александр Данилов, включение Грефа в "кремлевский список" США не оказывает никакого влияния на рейтинги Сбербанка, они не пострадали и после введения секторальных санкций три года назад.

В связи со складывающейся геополитической ситуацией в мире существование такого списка — это "неизбежное зло", заявил глава Сбербанка.

"Будем надеяться, что это закончится тем, что мы перейдём в спирали развития на этап благоразумия. Мне кажется, это то, что мы сегодня очень сильно недооцениваем — новый язык, новый уровень эмоционального интеллекта", — считает Греф.

В мире в последнее время очень много уделяют внимания развитию эмоционального интеллекта у людей, в том числе детей, тренд на поддержание разности в обществе, но политика немного в стороне, добавил он. "Политики иногда забывают, что начинать все-таки надо с себя", — отметил Греф.

"Я являюсь оптимистом… глобализация мира — это тренд, сейчас я воспринимаю это как жёсткую реакцию — неспособность справится с трендом на глобализацию", — заметил Греф, отметив развитие социальных сетей как одну из ее составляющих. "Элементы политики ХХ века имеют свой потенциал исчерпания", — заключил глава Сбербанка.