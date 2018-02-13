В Совфеде рассказали о сложности введения в регионах tax free

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Систему tax free будет сложно запустить во всех российских городах с октября чисто технически, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление правительства о запуске пилотного проекта по внедрению механизма tax free в четырех регионах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов полагает, что система может заработать во всех городах России с 1 октября 2018 года, если не будет выявлено "узких мест".

"Tax free как идея — она не сложнее граблей, это простейшая вещь. Здесь весь вопрос упирается в ее администрирование", — сказал Калашников РИА Новости.

Он подчеркнул, что даже в развитых странах Евросоюза, где все отработано, существуют определенные ограничения на использование tax free. Так, в одном магазине вам полностью оформят документы, и их достаточно только предъявить на таможне. В крупных торговых центрах можно сразу получить деньги, а потом по почте выслать необходимые документы. Во многих магазинах этого нет, и в лучшем случае вам поставят штамп, а затем придется отдельно заниматься оформлением этого вопроса.

"Мы-то нормальные налоги не можем собрать по-нормальному, а в районах, там вообще дремучий лес. Идея по внедрению tax free — простая, нормальная, рабочая, но мы уткнемся в невозможность чисто технически внедрить этот механизм, к октябрю не получится", — заключил Калашников.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Первыми городами, в которых запускается система, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Вернуть себе 18% НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.