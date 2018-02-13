В Вологодской области построят предприятие по выращиванию лососевых

ВОЛОГДА, 13 фев — РИА Новости, Виктория Смирнова. Уникальное предприятие по производству рыбы лососевых пород с объемом инвестиций почти 1,5 миллиарда рублей начнут строить в Вологодской области в 2018 году, сообщил РИА Новости начальник отдела продресурсов и рыбного хозяйства областного сельхоздепартамента Мераб Степанов.

"Это будет рыбоводческое хозяйство индустриального типа по выращиванию семги мощностью около 2000 тонн в год. Вологодчине это позволит создать новые рабочие места, увеличить объем производства и переработки лососевой рыбы. Он важен и в целом для страны, и для нашего региона, ведь потребление рыбы россиянами составляет всего 10% от медицинской нормы", — сказал Степанов.

По его словам, столь масштабный проект в области аквакультуры в области будет реализован впервые.

"Завод по выращиванию семги планируется построить в Вологодском районе. Местные инвесторы готовы вложить в него около 1,5 миллиарда рублей. Сейчас они подыскивают подходящее место для предприятия, где в специальных бассейнах в артезианской воде будет выращиваться экологически чистая, вкусная и полезная рыба. Если в этом году начать строительство, вологжане смогут отведать местной семги уже в 2020 году", — отметил Степанов.

Он напомнил, что сейчас в регионе занимается аквакультурой пять предприятий. В Кадуйском районе разводят осетров и карпов, в Сокольском — африканских сомов, в Белозерском — радужную форель, в Вашкинском районе выращивают мальков щуки. В общей сложности в прошлом году в регионе было произведено 126 тонн рыбы, что на 17% больше показателей 2016 года. По объемам рыбоводства Вологодская область занимает пятое место на Северо-Западе страны.