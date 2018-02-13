Новак предположил, какая цена на нефть будет в 2018 году

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ожидает среднюю цену нефти в 2018 году ближе к 60 долларам за баррель.

"Я свой прогноз не меняю, у меня всегда были оценки на 2018 год, что средняя цена будет в диапазоне от 50 до 60 долларов. Исходя из сегодняшней ситуации, наверное, ближе к 60 (долларам за баррель — ред.), посмотрим, еще только февраль месяц. В текущий момент средняя цена по факту выше, чем 60", — сообщил Новак журналистам, отвечая на вопрос, какую среднюю цену нефти он ожидает в 2018 году.

При этом глава Минэнерго подчеркнул, что прогнозировал цены в 50-60 долларов за баррель в среднем по 2018 году, и в феврале сложно делать прогнозы по средней годовой цене нефти, так как повлиять на нее могут многие факторы.