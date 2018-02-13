Встреча Новака и короля Саудовской Аравии 14 февраля еще не подтверждена

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о возможности встречи с королем Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль Саудом 14 февраля в рамках своего визита в страну, однако встреча еще не подтверждена.

"Встреча еще не подтверждена", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак в среду примет участие в открытии восьмого симпозиума МЭА-МЭФ-ОПЕК по Мировому энергетическому прогнозу в Эр-Рияде. Он также проведет встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, на которой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и соглашение ОПЕК+. "И соглашение (ОПЕК+ — ред.) будем обсуждать, и двустороннее сотрудничество", — сказал Новак.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что в рамках визита 14 февраля глава Минэнерго РФ встретится с королем Саудовской Аравии.

Между РФ и Саудовский Аравией подписано соглашение о развитии сотрудничества в области энергетики. Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии проводят регулярные встречи в рамках сотрудничества по соглашению ОПЕК+, а также возможных совместных проектов по возобновляемой энергетике и поставкам сжиженного природного газа.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года соглашение было продлено до конца 2018 года.