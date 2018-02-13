Горьков оценил влияние "кремлевского списка" на работу ВЭБа

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Внешэкономбанка (ВЭБа) Сергей Горьков считает преждевременным оценивать влияние его включения в "кремлевский список" США на деятельность госкорпорации.
"В "кремлевском списке" нет ВЭБа, там нет организаций, там есть лица, в списке есть я непосредственно. Ну, посмотрим, поживем увидим", — сказал Горьков журналистам в кулуарах всероссийского форума "Наставник", отвечая на вопрос о возможном влиянии его попадания в "кремлевский список" на работу госкорпорации.
Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".