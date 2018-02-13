Горьков оценил влияние "кремлевского списка" на работу ВЭБа

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Внешэкономбанка (ВЭБа) Сергей Горьков считает преждевременным оценивать влияние его включения в "кремлевский список" США на деятельность госкорпорации.

Минфин США в конце января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. помимо Горькова, в него попали, в частности, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, основатель Альфа-групп Михаил Фридман, член набсовета Альфа-групп Петр Авен.

"В "кремлевском списке" нет ВЭБа, там нет организаций, там есть лица, в списке есть я непосредственно. Ну, посмотрим, поживем увидим", — сказал Горьков журналистам в кулуарах всероссийского форума "Наставник", отвечая на вопрос о возможном влиянии его попадания в "кремлевский список" на работу госкорпорации.

"Кремлевский список" был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".