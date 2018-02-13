АКРА рассказало о доли американских инвесторов в суверенном долге России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американские инвесторы держат примерно 10% российского суверенного долга, заявила руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова, выступая на конференции.

"Доклад, который был опубликован, не привел к какому-либо расширению санкций. Опасения, которые он формировал, в первую очередь касались нашего суверенного долга, держателей госдолга", — отметила она.

"Действительно, если бы американским инвесторам запретили держать наш долг, это привело бы к удорожанию ставок. Есть наши очень косвенные оценки, сколько процентов держат именно американские инвесторы в наш долг, очень приблизительные наши оценки — около 10%", — заявила Порохова.

По ее словам, любые ограничения приводят к удорожанию долга. При этом Россия уже прошла адаптацию к режиму санкций.

Она отметила, что "кремлевский доклад" несет скорее имиджевые ограничения, создавая неопределенность вокруг лиц, которые в него попали.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.