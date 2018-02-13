Россия привержена договоренностям ОПЕК+, заявил Песков

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия остается приверженной договоренностям ОПЕК+, дальнейшие обсуждения ведутся по линии Минэнерго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что Россия не станет нарушать сделку по ограничению добычи нефти ОПЕК+. По его словам, он слышал и получил заверения как от министра энергетики России Александра Новака, так и от президента РФ Владимира Путина о том, что они останутся привержены сотрудничеству в рамках ОПЕК и не-ОПЕК, а также декларации о сотрудничестве.

"В настоящий момент Россия остается приверженной договоренностям, вот это все, что я могу подтвердить", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, останется ли Россия привержена сотрудничеству в рамках ОПЕК и ОПЕК+.

"Безусловно, ведутся различные разговоры, тем более по линии Минэнерго, но в данном случае я не могу вам за Минэнерго говорить", — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, был ли такой разговор вообще.

"За Путина (сказать) могу — Путин не встречался и не общался", — добавил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли он ответить за Путина.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.