АСВ выплатит вкладчикам Партнеркапиталбанка около 231 миллиона рублей

Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. Архивное фото

Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. Архивное фото

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского Партнеркапиталбанка, у которого ЦБ РФ в феврале отозвал лицензию, составят около 231 миллиона рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств "Партнеркапиталбанк" (АО) за выплатой страхового возмещения на сумму около 231 миллиона рублей могут обратиться порядка 280 вкладчиков", — говорится в сообщении.

ЦБ отозвал лицензию у московского Партнеркапиталбанка 2 февраля. В феврале АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 14 февраля, их осуществит Россельхозбанк.

По данным регулятора, бизнес-модель банка была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Партнеркапиталбанк на 1 января занимал 469-е место в банковской системе РФ.