Липецкий кооператив открыл новый молочный цех за 22 млн рублей

ЛИПЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Липецкий кооператив "Авангард-М", куда входят более 140 участников, открыл новый цех по изготовлению кисломолочных продуктов, стоимость производства оценивается почти в 22 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Общая стоимость проекта составила почти 22 миллиона рублей. Из них свыше восьми миллионов — это гранты из областного и федерального бюджетов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, натуральные кисломолочные продукты, молоко и масло под собственным брендом кооператоры планируют продавать жителям Долгоруковского района через собственную торговую сеть, а также поставлять в бюджетные организации района.

Он добавил, что "Авангард-М" — один из самых крупных кооперативов в районе и сырье для производства закупается в соседних муниципалитетах. Ежедневные объемы производства достигают четырех тонн молока зимой и 10 тонн — летом. При этом кооператоры только увеличивают выпуск продукции.

"Развитие кооперации способно поддержать людей, повысить их уровень доходов. Кроме того, кооперация как одна из форм мелкотоварного производства обеспечит нарастающий спрос горожан на экологически чистую натуральную продукцию", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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