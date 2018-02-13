МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. ВТБ снизил ставку по кредитам наличными на 1,1 процентного пункта, до 13,9%, следует из сообщения банка.

"По продукту "Кредит наличными" (до 5 миллионов рублей на срок до пяти лет) размер процентной ставки уменьшен с 15% до 13,9%", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках рефинансирования теперь доступны кредиты от 12,5% годовых. Программа позволяет погасить до шести любых кредитов других банков — как залоговых, так и беззалоговых, на общую сумму до 3 миллионов рублей и сроком до 5 лет, без поручительства третьих лиц и во всех регионах присутствия банка.

"Это делает рефинансирование особо популярным для снятия обременения с недвижимости у ипотечных заемщиков, а также залога с автомобиля для экономии на полисе КАСКО. Кроме того, программа подходит для тех клиентов, которые хотят снизить платеж или переплату по кредиту", — отмечает ВТБ.

Ставка по кредиту "Ипотечный бонус" снижена с 13,5% до 12,5% годовых. Поясняется, что этот займ в ВТБ могут получить клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит в любом российском банке. В рамках программы кредит наличными на сумму от 400 тысяч до 5 миллионов рублей предоставляется на срок до пяти лет.

Ранее, 9 февраля, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ Андрей Осипов сообщал РИА Новости, что ВТБ ожидает снижения ставок по кредитам и вкладам населения к концу 2018 года на 1-2 процентных пункта по мере снижения ключевой ставки ЦБ.