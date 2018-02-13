Иркутская область получит 730 миллионов рублей на дорожную инфраструктуру

ИРКУТСК, 13 фев – РИА Новости. Иркутская область получит на условиях софинансирования из федерального бюджета 730 миллионов рублей на развитие дорожной инфраструктуры, сообщает правительство региона.

По данным региональных властей, соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта на реализацию программ "Безопасные и качественные дороги" и "Развитие транспортной системы" подписано между Росавтодором и иркутским правительством.

"Бюджету Иркутской области из федерального бюджета выделяется 730 миллионов рублей. Софинансирование реализации приоритетного проекта из областного бюджета составляет 791,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть средств будет передана в качестве субсидий муниципальным образованиям, входящим в иркутскую агломерацию – городам Иркутск, Ангарск и Шелехов.