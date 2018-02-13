Иркутская область получит 730 миллионов рублей на дорожную инфраструктуру

ИРКУТСК, 13 фев – РИА Новости. Иркутская область получит на условиях софинансирования из федерального бюджета 730 миллионов рублей на развитие дорожной инфраструктуры, сообщает правительство региона.
"Бюджету Иркутской области из федерального бюджета выделяется 730 миллионов рублей. Софинансирование реализации приоритетного проекта из областного бюджета составляет 791,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть средств будет передана в качестве субсидий муниципальным образованиям, входящим в иркутскую агломерацию – городам Иркутск, Ангарск и Шелехов.