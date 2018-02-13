В Госдуму внесли проект о недобросовестной конкуренции во время ЧМ-2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект, ужесточающий ответственность за нарушения антимонопольного законодательства во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, предусматривающие исключение действий по недобросовестной конкуренции из числа нарушений антимонопольного законодательства, при совершении которых выдается предупреждение. Таким образом, такие действия повлекут за собой возбуждение дел об административных правонарушениях", — говорится в справке к документу.

Предусматривается, что предлагаемый порядок будет применяться до 15 августа 2018 года. Законопроект подготовлен с учетом правоприменительной практики пресечения ФАС нарушений антимонопольного законодательства во время проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 года.

Как сообщает кабмин, в соответствии с правительственной гарантией "Защита и реализация коммерческих прав", Россия гарантирует FIFA, что будет принято специальное законодательство, обеспечивающее защиту коммерческих прав FIFA и устанавливающее запрет на недобросовестную конкуренцию и санкции надлежащей строгости за его нарушение.

Принятие проекта позволит выполнить обязательства РФ перед FIFA для пресечения действий по недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности во время ЧМ-2018.

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.