Курс биткоина продолжил рост после взлета в среду

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник торгуется со значительными колебаниями возле отметки 8,7 тысячи долларов, в то время как остальные криптовалюты демонстрируют слабую динамику, инвесторы заняли выжидательную позицию.
10.8%Да, осваиваю новые способы накоплений
39.4%Нет, не доверяю криптовалюте
22.0%А что это?
27.8%У меня нет сбережений
Ethereum дорожал на 0,4%, до 850,5 доллара, Ripple — на 0,15%, до 1,06 доллара, Bitcoin Cash — дешевел на 2,2%, до 1234,28 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 421,36 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum — 20%, Ripple — 10%.
В понедельник три европейских регулятора сообщили в совместном релизе, что такие цифровые валюты, как биткоин, "подвержены экстремальной волатильности цен и демонстрируют признаки ценового пузыря". Регуляторы предупреждают, что покупающие криптовалюты инвесторы должны знать о высоком риске потерять значительную часть, если не все свои инвестиции. При этом криптовалютные операции не подпадают под законодательство ЕС, что не гарантирует защиту трейдеров.
В выходные Ведомство по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) в составе финансового центра Абу-Даби (Abu Dhabi Global Market) сообщило о намерении создать нормативную базу для регулирования рынка криптовалют.