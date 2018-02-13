Правительство распределило 30 регионам средства на развитие автодорог

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правительство РФ распределило на 2018 год 17,05 миллиарда рублей между бюджетами 30 регионов на развитие автомобильных дорог, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в общем объеме 17,05 миллиарда рублей из федерального бюджета между 30 субъектами Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", — говорится в справке к документу.

В том числе на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов направляются межбюджетные трансферты бюджетам 17 регионов в объеме 6,82 миллиарда рублей. Бюджетам двух субъектов выделяются 5,13 миллиарда рублей на финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства. Кроме того, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений выделено 5,1 миллиарда рублей бюджетам 11 регионов.

Как сообщает кабмин, принятое решение будет способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, достижению целевых показателей региональных программ.