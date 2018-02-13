Правительство утвердило правила контроля ввоза подкарантинной продукции

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правительство России утвердило правила контроля производства, переработки и отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в РФ из зарубежья, где выявлено распространение карантинных объектов, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина во вторник.

В документе подчеркивается, что контроль осуществляется в соответствии с международными договорами РФ.

"Подписанным постановлением утверждены эти правила. Полномочия по контролю закреплены за Россельхознадзором", — говорится в документе.

Согласно постановлению, контроль будет осуществляться при поступлении в Россельхознадзор обращения от "участника внешнеэкономической деятельности о начале поставок подкарантинной продукции из иностранного государства для контроля в местах ее производства и обращения (приглашения) уполномоченного органа по карантину растений иностранного государства".

Согласно правилам, при проведении контроля в местах производства должно быть установлено "карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции, карантинное фитосанитарное состояние территории или подкарантинного объекта, на которых производится, перерабатывается или отгружается подкарантинная продукция".

Результаты лабораторных исследований подкарантинной продукции и решения о возможности её ввоза или об отказе во ввозе будут направляться в уполномоченный орган иностранного государства, в ФТС России, а также участникам внешнеэкономической деятельности. Эта информация также будет размещаться на официальном сайте Россельхознадзора, отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Это необходимо для обеспечения контроля соответствия предназначенной для ввоза в РФ подкарантинной продукции российским карантинным фитосанитарным требованиям, следует из документа.