Чукотские депутаты предложили выдавать "дальневосточные гектары" в ТОРах

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Депутаты Думы Чукотского автономного округа намерены внести в Госдуму проект закона, который разрешает выдавать "дальневосточные гектары" в рамках территорий опережающего развития, сообщает окружная дума.

"Законодательная инициатива подготовлена с целью расширения возможностей по предоставлению земельных участков ("дальневосточный гектар") в границах территорий опережающего социально-экономического развития", — говорится в сообщении.

Первоначально 97% территории округа попало в зону, где нельзя выдавать "гектары": это защитные леса, земли сельхозназначения и ТОР "Беринговский". Однако, по данным думы, бизнес и граждане проявляют интерес к территории юго-восточной Чукотки, где расположена ТОР.

"В этом случае около 25% наиболее востребованных участков ТОР могли бы быть дополнены открытием их для предоставления гражданам. Поэтому депутаты предлагают наделить субъекты Российской Федерации, входящие в ДФО, полномочиями по определению ТОР или их частей в границах территории ТОР, на которых допускается предоставление земельных участков гражданам в рамках "дальневосточного гектара", — сообщает дума.

Эта инициатива поддержана губернатором и правительством округа.