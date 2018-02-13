Банк "Возрождение" оспорил через суд штраф, наложенный Центробанком

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Банк "Возрождение" подал иск в Арбитражный суд Москвы к Банку России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск зарегистрирован 12 февраля.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе банка, иск связан с оспариванием штрафа. "Иск подан по стандартному спору, связанному с оспариванием административного штрафа, наложенного на банк в октябре 2017 года в связи с непредоставлением конфиденциальной информации физическому лицу", — пояснили в банке.

Банк "Возрождение" входил в группу Promsvyaz Capital братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. По предписанию ЦБ, основные акционеры "Возрождения" должны сократить свою долю в капитале банка в течение 90 дней после объявления о санации Промсвязьбанка (ЦБ ведет с декабря).

Арбитраж Москвы 21 января по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на 36,31% акций "Возрождения", а также на денежные средства в размере более 60,8 миллиарда рублей на счетах десяти иностранных компаний в кипрском филиале Промсвязьбанка.

Обеспечительные меры приняты в рамках дела по иску Промсвязьбанка к Promsvyaz Capital B.V. и еще девяти компаниям. Промсвязьбанк требует признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры банка продали самому банку за день до объявления о санации Промсвязьбанка и введения в него временной администрации. Арбитражный суд Москвы в начале февраля по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на сумму около 7,4 миллиарда рублей на счетах кипрской компании Minga Management Limited, являющейся одним из акционеров "Возрождения".