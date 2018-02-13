Триллионер из трущоб: почему деньгами топят печи и сливают их в унитаз

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Инфляция в Венесуэле полностью вышла из-под контроля. По итогам 2018 года она может достичь 13 000%. Непрерывная работа печатного станка привела к тому, что предложение валюты за 12 месяцев выросло в 14 раз. Цены повышаются с огромной скоростью, а власти уже не успевают печатать банкноты.

Не зная, куда девать бесполезные бумажки, население переходит на натуральный обмен. В качестве оплаты, например, принимают яйца. В истории, впрочем, хватает примеров, когда деньги обесценивались настолько, что ими топили печи, использовали для бытовых нужд и даже вместо туалетной бумаги. О том, какое применение находили "бесполезным бумажкам", — в материале РИА Новости.

Венесуэла — бартер и натуральный обмен

Инфляция в Венесуэле за прошлый год превысила 4 000%. За доллар США на черном рынке теперь дают около 236 тысяч боливаров — курс упал в 80 раз за последние 12 месяцев. Еще несколько лет назад на эти деньги можно было купить небольшую квартиру, сейчас же их не хватит и на то, чтобы перекусить.

Чашка кофе в Венесуэле подорожала с полутора тысяч до 45 тысяч боливаров. Ее стоимость поднялась на 2 900%. Это данные индекса Bloomberg Cafe Con Leche, задача которого — дать представление о темпах роста инфляции в охваченной кризисом стране, где не публикуется официальная статистика.

Такого же рода подсчеты ведут и местные жители. Например, местный священник измеряет динамику роста цен в яйцах. Пожертвований, полученных в ходе одной воскресной мессы полгода назад, ему хватало для покупки 30 яиц. Теперь же, чтобы купить три десятка, необходимо провести более 50 служб, рассказал он The Wall Street Journal.

© Sputnik Венесуэльские боливары © Sputnik Венесуэльские боливары

Яйца, подорожавшие до 150 долларов за десяток, — важный элемент товарообмена, поскольку это основной источник жизненного необходимого белка. Так, для оплаты парковки достаточно двух яиц, услуги программиста стоят целую упаковку.

"Власти утратили контроль. Даже при желании они не смогли бы прекратить выпускать боливары. Есть два варианта развития событий: или мы перейдем на доллар, или вернемся к бартеру", — констатировал Омар Самбрано, бывший экономист Межамериканского банка развития.

Подобное тому, что сейчас происходит в Венесуэле, случалось и раньше — в ХХ и даже XXI веке.

Германия — марки в печь

Классический пример гиперинфляции, который приводится во всех учебниках экономики, — Веймарская республика 1921-1923 годов. Цены росли на 21% в день, удваиваясь каждые три дня и 17 часов.

Выплаты ветеранам и пострадавшим в Первой мировой войне, пособия безработным и обеспечение 8-часового рабочего дня — внушительные социальные обязательства легли непосильной нагрузкой на бюджет. И государство включило печатный станок.

За первые шесть месяцев 1923 года было выпущено 17 триллионов марок. К печатанию денег подключились частные типографии, но мощностей все равно не хватало.

Зарплату рабочим выдавали непорезанными листами купюр, дважды в день. Деньги нужно было еще успеть отоварить: уже к вечеру они обесценивались. В январе 1923-го буханка хлеба стоила 200 триллионов марок.

Особенность любой гиперинфляции в том, что номинальная стоимость денег зачастую оказывается ниже, чем их стоимость как бумажного материала. Немецкими марками топили печи — это было дешевле, чем покупать дрова. Ими обклеивали стены. Дети строили из пачек купюр пирамиды, как из кубиков.

Лишь к ноябрю 1923 года, когда за доллар давали уже более 4 триллионов немецких марок, гиперинфляцию удалось укротить. Власти провели денежную реформу — старые деньги меняли на новые по курсу 1 триллион к одному. Самой крупной банкнотой, выпущенной в Германии, стала купюра в 100 триллионов бумажных марок.

СССР — соль, зерно и сигареты

В России гиперинфляция началась раньше, чем в Германии, и продолжалась вплоть до окончания гражданской войны. С 1919 года выпускались совзнаки, которые некоторое время были основной валютой молодого государства. Доверие к ним было невелико. Окончательно его подорвала бесконтрольная эмиссия, с помощью которой затыкались дыры в бюджете.

В результате крестьяне перестали принимать совзнаки, а городское население перешло на бартер, расплачиваясь солью, зерном, водкой и сигаретами.

© Фото : public domain "Счастливый рабочий в Совдепии". Агитационный плакат Добровольческой армии, изображающий изможденного жителя РСФСР, сидящего на груде керенок © Фото : public domain "Счастливый рабочий в Совдепии". Агитационный плакат Добровольческой армии, изображающий изможденного жителя РСФСР, сидящего на груде керенок

К 1924 году совзнаки обесценились в 50 миллиардов раз. Конец финансовому хаосу положила радикальная денежная реформа, на которую решились советские власти, — в оборот ввели обеспеченный золотом червонец.

В новейшей российской истории мощная инфляция случилась в 1990-е годы. В конце 1991-го политический кризис привел к утрате контроля за ростом денежной массы, а продолжающийся производственный спад — к сокращению объема товарного предложения. Хотя ситуацию в России в начале 1990-х годов не все экономисты считают именно гиперинфляцией, поскольку в месяц цены росли менее чем на 50%.

Венгрия — удвоение цен каждые 15 часов

Абсолютный рекорд поставила Венгрия. В июле 1946 года ежедневная инфляция в стране достигла 207%, цены удваивались каждые 15 часов.

Экономика Венгрии была уничтожена в ходе Второй мировой войны. До этого страна агрессивно наращивала производство в поддержку немецких военных усилий, увеличивая долговую нагрузку. После Второй мировой право эмиссии денег в Венгрии получил СССР, напечатав огромное количество купюр для оплаты счетов, хотя банкиры венгерского ЦБ и предупреждали: ничем хорошим это не закончится.

К октябрю 1945-го курс пенге к доллару достиг 8200, но эмиссия продолжилась. К концу года за доллар давали 128 тысяч пенге. Дело осложнялось тем, что венгерские власти ввели в ограниченный оборот еще одну валюту — адопенге. В итоге обвалились обе. Потом появились милпенге (миллиард пенге), а в ходе следующей деноминации — билпенге (триллион пенге).

© Фото : Magyar Nemzeti Bank Секстиллион (миллиард триллионов), то есть 10 в 21 степени венгерских пенгё в конце гиперинфляции в 1946 году. Самая большая по номиналу банкнота в мире © Фото : Magyar Nemzeti Bank Секстиллион (миллиард триллионов), то есть 10 в 21 степени венгерских пенгё в конце гиперинфляции в 1946 году. Самая большая по номиналу банкнота в мире

Последней выпустили банкноту в 10 миллионов адопенге — она соответствовала 20 октиллионов пенге и стоила порядка 4,5 цента США. Остановить инфляцию удалось лишь введением форинта, валюты Австро-Венгерской империи.

Несмотря на все это, серьезных последствий гиперинфляция в Венгрии не имела. Страна была полностью разрушена войной, и уровню жизни уже некуда было падать.

Зимбабве — валюта вместо туалетной бумаги

В новом веке наибольший уровень гиперинфляции зафиксирован в Зимбабве. Еще 20 лет назад африканская страна была одной из самых экономически успешных на континенте, а сейчас она — основной потребитель гуманитарной помощи.

К гиперинфляции 2007-2008 года привели неудачные земельные реформы президента страны Роберга Мугабе. В 2000-2001 годах землю экспроприировали у белых фермеров (им принадлежало порядка 70% сельскохозяйственных угодий) и перераспределили среди темнокожего населения. В последующие 9 лет объем производства в стране рухнул на 50%.

Уже в 1998 году инфляция в Зимбабве составляла 32%, а к 2007 году достигла до 7635%. Цены удваивались каждые 25 часов.

За полгода правительство провело две деноминации, убрав с купюр сначала 10 нулей, а затем еще 12. Рекордсменом по количеству нулей сперва была зимбабвийская купюра в сто триллионов долларов, потом в двести триллионов долларов, потом и в пятьсот.

"Центральный банк начал печатать деньги по желанию, добавляя или убирая нули. Все происходящее было "экономикой казино". Мы стали страной миллионеров, миллиардеров и триллионеров. Никто не обращал внимания на то, что валюта стоила дешевле, чем бумага, на которой она была напечатана", — отмечал бывший глава центробанка страны Гидеон Гоно.

Чтобы купить батон хлеба, требовался целый мешок банкнот по 100 триллионов зимбабвийских долларов, банка пива дорожала в 1,5 раза каждый час.

"В туалете на АЗС мы не могли позволить себе туалетную бумагу — один рулон стоил пачки зимбабвийских долларов. Тогда мы поставили металлический ящик, битком набитый местной валютой. Мы буквально сливали в унитаз миллиарды долларов", — вспоминает владелец одной из бензоколонок.

Рекламные объявления печатались на склееных купюрах — это тоже было дешевле. В конце концов экономика стала полностью бартерной.

"Когда мы хотели что-то купить, торговцы смотрели на нашу обувь, рюкзаки и только в последнюю очередь на доллары США. К счастью, у нас было несколько простых шариковых ручек, которые они с радостью забрали. На тот момент ручки были местной валютой", — вспоминает один из туристов, побывавший в Зимбабве в августе 2008 года.

В 2009 году Зимбабве, наконец, отказалась от своей валюты, перейдя на американские доллары и южноафриканские рэнды. А с 2014-го законными платежными средствами признаны также китайские юани, японские иены, индийские рупии и австралийские доллары.