Российская база блокчейн-проектов появится в феврале, сообщили в РАКИБ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Национальная база блокчейн-проектов появится в России в феврале, рассказали РИА Новости в Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Первые отобранные проекты будут представлены 20-21 февраля на конгрессе "БлокчейнРФ". Отбором и оценкой проектов занимается АНО "Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики".

"По данным РАКИБ, сложным препятствием, мешающим внедрению цифровых технологий, в частности блокчейн, является нехватка информации о конкретных продуктах, об их целях, задачах, критериях их оценки. В конечном счете, это означает недоверие к ним у ответственных за информатизацию. Любое решение, знакомящее чиновников с продуктами, полезно для построения цифровой экономики", — сообщил вице-президент РАКИБ Денис Душнов.

Предполагается, что данный реестр поможет госорганам избежать недобросовестных игроков, появившихся на фоне ажиотаже вокруг технологии и нехватки навыков работы с ней у чиновников.

"Отбор проектов завершится 16 февраля. … На сегодняшний день отобрано порядка 390 проектов. Направления – финансы, страхование, банковская сфера, майнинг, трейдинг, торговля, инфраструктура, медицинские проекты и т.д.", — отметил председатель АНО "Рейтинговое агентство" Сергей Безделов.