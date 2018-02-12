Биткоин восстанавливается после обвала на прошлой неделе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) после обвала на прошлой неделе до 6 тысяч долларов в понедельник восстанавливает позиции, торгуясь уже почти на уровне 8,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
Другие популярные криптовалюты также растут в цене. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дорожает на 3,47% — до 865,17 доллара, Ripple — на 3,93%, до 1,06 доллара, Bitcoin Cash — на 1,2%, до 1272,42 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 426,835 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 35% всего рынка криптовалют.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные более чем с 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах — Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.