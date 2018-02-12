"Газпром" реорганизует структуру экспортного бизнеса

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. "Газпром" решил реорганизовать структуру экспортного бизнеса: создаст интегрированное международное подразделение по сбыту газа, объединит "Газпром экспорт" и Gazprom Germania, говорится в сообщении компании.

"Газпром" принял решение реорганизовать операционную структуру экспортной деятельности, включая маркетинг и трейдинг. Новая бизнес-модель предполагает создание интегрированного международного подразделения по сбыту, которое будет отвечать за поставки, трейдинг и маркетинг для всего экспортного портфеля ПАО "Газпром", — говорится в сообщении.

Интегрированное подразделение будет создаваться в течение двух лет. "На первом этапе будет проведено слияние и оптимизация деятельности и активов компаний группы Gazprom Germania. На втором этапе реструктурированная Gazprom Germania будет операционно объединена с ООО "Газпром экспорт" в целях создания интегрированного международного подразделения по сбыту", — говорится в сообщении.

Gazprom Germania, учрежденная в 1990 году, является международной группой, в состав которой входят около 40 компаний, ведущих свою деятельность более чем в 20 странах Европы, Азии и Северной Америки. Компания разрабатывает и координирует проекты в области хранения природного газа, осуществляет торговлю природным газом по всей Европе, инвестирует в расширение сети газозаправочных станций в Германии. В группу Gazprom Germania входят Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing and Trading, Gascade, Wingas, WIEH, Bosphorus Gas, Vemex.