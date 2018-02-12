России нужны собственные платформы электронной торговли, считает Путин

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. России нужно создавать свои платформы электронной торговли, у них должны быть перспективы развития, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

"Вы сейчас говорили о целом ряде направлений, одно из них — это электронная торговля… Нам нужны свои собственные платформы, сейчас не буду называть названия тех компаний, которые хотят к нам зайти… Нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или свою собственную, пускай пока достаточно скромную, но имеющую перспективы развития", — сказал Путин.