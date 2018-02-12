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Экономика

Титов предложил опробовать в Крыму новую систему регистрации ИП

18:1712.02.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБорис Титов. Архивное фотоБорис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты РФ Борис Титов предлагает ввести новую упрощенную систему регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП), а в качестве пилотного региона для ее внедрения задействовать Крым.

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Мы также будем вести разговор в Москве с тем, чтобы все-таки сделать в Крыму программу по новой системе регистрации самозанятых индивидуальных предпринимателей, не только в части регистрации, но и работы", — сказал Титов журналистам. По его словам, данный вопрос уже обсуждался с главой республики Сергеем Аксеновым.

По словам Титова, предлагается ввести новый вид патента на право заниматься определенными видами бизнеса. При покупке такого патента регистрация индивидуального предпринимателя происходит автоматически.

"Предлагаем новый вид патента, когда ты покупаешь права по 46 видам деятельности, и не нужно отдельной регистрации. Автоматически идет регистрация с покупкой патента. То же самое с завершением патента: регистрация автоматически аннулируется. Это самый простой вариант с точки зрения административной процедуры", — сказал Титов.

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его словам, максимальная стоимость трудового патента не должна превышать 20 тысяч рублей в год. Проверки и отчетность тоже значительно упрощены.

"Проект мы предложили, получили предварительное согласие по этой теме работать, и дальше будем в Москве добиваться того, чтобы эта программа была принята в качестве пилотной именно в республике Крым", — заявил Титов.

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