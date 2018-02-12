Структура аэропорта "Домодедово" отсудила у "ВИМ-Авиа" 551 миллиона рублей

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в понедельник по иску ООО "Домодедово коммершл сервисиз" решил взыскать с авиакомпании "ВИМ-Авиа" около 551 миллиона рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 13 ноября. Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.

Основным видом деятельности компании "Домодедово коммершл сервисиз" в ЕГРЮЛ указана вспомогательная деятельность, связанная с воздушным и космическим транспортом. Ее прежнее название — "Коммерческое агентство аэропорта "Домодедово".

"ВИМ-Авиа" в октябре прошлого года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании Алевтину Калашникову, которые ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск. По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под их руководством представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды.