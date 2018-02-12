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Экономика

Суд отклонил иск миноритариев ГАЗа к Дерипаске

17:3812.02.2018
(обновлено: 17:40 12.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОлег Дерипаска. Архивное фотоОлег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области в понедельник полностью отклонил иск трех связанных с группой Prosperity Capital Management компаний, являющихся миноритарными акционерами крупного российского автопроизводителя ПАО "ГАЗ", о взыскании более 11,4 миллиарда рублей с бенефициара ГАЗа Олега Дерипаски и гендиректора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Другие подробности не сообщаются. Разбирательство по просьбе ПАО "ГАЗ" проходило в закрытом режиме.

Иск Prosperity Cub Fund, Prosperity Quest Fund и Russian Prosperity Fund поступил в арбитраж 26 сентября. Он заявлен о солидарном взыскании в пользу ПАО "ГАЗ" убытков в связи с необоснованным списанием задолженности. В августе те же три компании уже подавали иск к Дерипаске и Сорокину на ту же сумму. В нем миноритарные акционеры требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ПАО "ГАЗ" в 2015–2016 годах. Тогда до принятия иска к производству истцы отказались от него, и суд 24 августа вернул им иск без рассмотрения.

Представитель "Группы ГАЗ", комментируя подачу иска, заявил ранее РИА Новости, что исковые претензии компаний Prosperity Capital к ГАЗу являются надуманными и неправомерными. По его словам, никаких убытков в связи с выдачей ГАЗом займов миноритарные акционеры не понесли. Он отметил, что по данным займам процентный доход ГАЗа составит в общей сложности несколько миллиардов рублей.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Представитель ГАЗа заявил, что данные займы не были аннулированы и будут погашены. Он также подчеркнул, что в отчетности по МСФО они отражены в резерве с учетом консервативной оценки долгосрочных финансовых вложений, которая действует на фоне негативных макроэкономических условий в отношении всех контрагентов — как связанных сторон, так и внешних поставщиков и партнеров. После изменения экономической ситуации резерв будет восстановлен, пояснил представитель компании. Комментариями истцов РИА Новости пока не располагает.

В сентябре 2013 года три зарегистрированные на Кипре компании, входящие в группу Prosperity Capital Management — "Медвежонок Холдингз Лимитед", "Процветание Холдингз Лимитед" и "Ланкренан Инвестментс Лимитед" — подавали иск о взыскании около 491 миллиона рублей убытков в пользу ГАЗа с его топ-менеджеров. По мнению истцов, члены совета директоров Бу Инге Андерссон, Зигфрид Вольф, Андрей Елинсон, Алексей Ипатов, Клаус Петер Пауль Кооб, Оскар Рацин, Светлана Соколова и Александр Филатов причинили компании убытки, проголосовав в 2010 году за продажу пакета акций ОАО "ГАЗ" компании "Казингтон Лимитед" за 815 миллионов рублей при его рыночной стоимости, по мнению истцов, более 1,3 миллиарда рублей. Однако суды четырех инстанций, включая Верховный суд в августе 2016 года, отклонили иск миноритариев.

"Группа ГАЗ" через корпорацию "Русские машины" входит в диверсифицированный промышленный холдинг "Базовый элемент" Дерипаски. Компания занимается производством легких коммерческих, коммерческих, среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов. Штаб-квартира группы расположена в Нижнем Новгороде.

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