Медведев ввел пилотную систему tax free в четырех регионах

ГОРКИ, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о введении пилотных проектов tax free в четырех регионах РФ.

Он отметил, что такая система возврата налога на добавленную стоимость работает во многих странах и зарекомендовала себя по всему миру.

"С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговое законодательство принято. Также я подписал постановление правительства на эту тему — пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах, это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, "потому что у нас общий рынок, и естественно, только таким образом он может восприниматься".