Продукцию ведущих предприятий ОПК России покажут в Подмосковье

Военная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Слева: модернизированное боевое отделение БМП-2. Архивное фото

Военная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Слева: модернизированное боевое отделение БМП-2. Архивное фото

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" пройдет в этом году в подмосковной Кубинке, следует из распоряжения правительства России, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

Организаторами выставки станут Минобороны, Минпромторг и госкорпорация "Ростех". Выставка пройдет в июне-декабре нынешнего года. Согласно распоряжению, такая же выставка намечена в Кубинке и на январь-декабрь 2019 года.

В Кубинке расположен подведомственный Минобороны парк "Патриот", где, в частности, проходят крупные выставки и форумы.

Как следует из распоряжения, в нынешнем году помимо ранее утвержденных международных выставок продукции военного назначения в Москве в апреле пройдет форум двигателестроения, который организует Минпромторг.