Продукцию ведущих предприятий ОПК России покажут в Подмосковье

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" пройдет в этом году в подмосковной Кубинке, следует из распоряжения правительства России, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
В Кубинке расположен подведомственный Минобороны парк "Патриот", где, в частности, проходят крупные выставки и форумы.
Как следует из распоряжения, в нынешнем году помимо ранее утвержденных международных выставок продукции военного назначения в Москве в апреле пройдет форум двигателестроения, который организует Минпромторг.