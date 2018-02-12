Граждан Евросоюза официально предостерегли от покупки криптовалют

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Финансовый регулятор ЕС распространил в понедельник уведомление, в котором предостерегает европейских граждан от необдуманных решений при покупке криптовалют, указывая на отсутствие каких-либо законодательных механизмов защиты от связанных с этим рисков.
ESMA является независимым регулятором финансового рынка ЕС, отвечает за обеспечение стабильности финансовой системы.
Кроме того, говорится в сообщении ведомства, криптовалютные биржи "не регулируются законодательством ЕС, что означает, что потребители, покупающие виртуальную валюту, не получают никакой защиты, связанной с регулируемыми финансовыми услугами".
Это предостережение поддержал в своем аккаунте в Twitter вице-президент ЕК по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис, который также курирует вопросы финансовой стабильности.
I welcome today’s warning by the European Supervisory Authorities alerting consumers of risks when buying virtual currencies #ESAs #ESMA #EBA #EIOPA @EBA_News #cryptocurrencies https://t.co/31EKS7egXO pic.twitter.com/i98ps113Hz— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 12 февраля 2018 г.
В январе министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сообщал о том, что Франция и Германия представят совместные предложения по регулированию криптовалюты биткоин на предстоящем саммите G20 в Аргентине, который состоится в марте. Как сообщал министр, страны проведут совместный анализ рисков, связанных с биткоином, и предложат свои меры по его регулированию. Ранее глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что банки Евросоюза не проявляют большого интереса к криптовалютам, таким как биткоин.